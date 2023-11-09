"Актобе" наказали после ухода Карповича

Прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

По итогам заседания принято следующее решение:

"Актобе" - "Жетысу" За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе", наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Актобе", оплатить штраф до 03 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

По итогам сезона "Актобе" занял третье место в КПЛ-2023. В начале ноябре "красно-белые" объявили об уходе главного тренера Андрея Карповича.

42-летний специалист возглавил "Елимай", который в новом сезоне дебютирует в премьер-лиге.