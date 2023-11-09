"Актобе" наказали после ухода Карповича

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:02
©ФК "Актобе"

Прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

По итогам заседания принято следующее решение:

"Актобе" - "Жетысу"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе", наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Актобе", оплатить штраф до 03 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

По итогам сезона "Актобе" занял третье место в КПЛ-2023. В начале ноябре "красно-белые" объявили об уходе главного тренера Андрея Карповича.

42-летний специалист возглавил "Елимай", который в новом сезоне дебютирует в премьер-лиге.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Карпович Андрей

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