"Актобе" избежал поражения от "Кайсара". Спас лучший бомбардир КПЛ

"Актобе" и "Кайсар" не выявили сильнейшего в рамках 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Актобе, завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились гости, когда на 24-й минуте Каролис Лаукжемис добил мяч в ворота при полном попустительстве защитников "красно-белых".

На это хозяева ответили точным ударом лучшего бомбардира клуба и КПЛ Игоря Сергеева, который головой переправил мяч в ворота после розыгрыша стандарта на 43-й минуте и этим самым занес в свой актив седьмой гол в текущем чемпионате. В данном случае не лучшим образом сыграл на выходе вратарь "волков" Марсель Исламкулов.

В оставшееся время до финального свистка "красно-белые" попытались вырвать победу, но кызылординцам удалось сохранить приемлемый для себя результат.

После этой игры актюбинцы с 13 очками остались на девятом месте, а "волки" не смогли уйти с предпоследней, 13-й строчки, в их активе семь баллов.

В следующем туре, 18 мая, "Актобе" в гостях сыграет с "Кайратом", а "Кайсар" в этот день на своем поле встретится с "Астаной".

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