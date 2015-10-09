Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 12:25
 

"Актобе" и "Тобол" нашли усиление в РПЛ: известен ценник игрока

"Актобе" и "Тобол" нашли усиление в РПЛ: известен ценник игрока Николай Калинский. Фото: ФК "Пари НН"©

Полузащитник российского клуба "Пари НН" Николай Калинский может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, активный интерес к 32-летнемй игроку проявляют "Актобе" и "Тобол". Также в его услугах заинтересован волгоградский "Ротор".

Кроме того, у хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры, но на данный момент они без конкретики и не являются приоритетными.

В нынешнем сезоне Калинский сыграл 6 матчей за "Пари НН", в которых не отметился результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, его контракт с нижегородским клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.


В прошлом сезоне КПЛ "Тобол" стал бронзовым призёром, а "Актобе" занял пятое место в турнирной таблице.

