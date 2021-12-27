Агент Яна Вороговского прокомментировал уход из "Кайрата" и трансфер в Европу

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 15:44

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский может покинуть "Кайрат" в зимнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz связался по этому поводу с агентом игрока Кеном ван Дейком

Ранее появилась информация о том, что 25-летний защитник готов покинуть алматинский клуб и вновь перебраться в зарубежный чемпионат.

"На данный момент ничего конкретного по этому поводу сказать не могу. Если что-то изменится, мы сообщим", - заявил представитель игрока. 

Отметим, что Вороговский вернулся в "Кайрат" летом нынешнего года, его контракт рассчитан на три сезона. Тем же летом Ян мог оказаться в российском "Ахмате", но, по словам тренера грозненского клуба Андрея Талалаева, игрок выбрал "Кайрат".

Добавим, что с 2019 по 2021 год Вороговский выступал за бельгийский "Беерсхот". В прошедшем сезоне  игрок сборной Казахстана провел 21 матч за "Кайрат" во всех турнирах.

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Вороговский Ян Кайрат ФК Трансфер КПЛ Сборная РК по футболу ЧМ-2022


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 15:44
© 2008 - 2021 ТОО «EML»