Агент Чеснокова рассказал о трансфере в Европу - стороны ведут переговоры

Ярослав Зварич, агент казахстанского полузащитника "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Ислама Чеснокова, рассказал об интересе к его клиенту со стороны шотландского "Хартса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Edinburgh News.

Ранне стало известно, что "Хартс" провел переговоры с "Тоболом" по поводу перехода 25-летнего игрока. Речь шла о трансфере за шестизначную сумму.

"Со стороны "Хартса" есть интерес. В настоящее время мы находимся в процессе принятия решения по многим вопросам, поскольку у нас много предложений. Ислам - один из самых талантливых игроков в Казахстане, и мы работаем над следующим шагом с открытым трансферным окном. Сейчас мы находимся на стадии переговоров по предложению от "Хартса". Они заинтересованы, и мы ведем с ними переговоры. Мы уже движемся вперед с ними", - сказал Зварич.

По мнению агента, Чесноков подошел бы для шотландского футбола.

"Ислам - очень интересный игрок, кот Новости орый чрезвычайно талантлив. У него мощная левая нога, мощный удар, и он выполняет большой объем работы. Он очень подошел бы для шотландского футбола. Он очень техничен и зарекомендовал себя как один из лучших игроков в Казахстане. Он правый вингер, скорее инвертированный вингер, который любит идти в центр", - добавил он.

Сейчас Чесноков находится в расположении "Тобола" на сборах в Турции. В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги он сыграл 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.