КПЛ
Африканец из "Спартака" высказался о трансфере в Казахстан

Атакующий полузащитник словацкого "Спартака" и сборной Буркина-Фасо Седрик Бадоло прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб КПЛ, передают Vesti.kz.

"Я открыт к обсуждениям с любым клубом"

"То, что у меня разногласия с руководством "Спартака", – правда. Жду, пока ситуация разрешится. На текущий момент из Казахстана мне не звонили, но я открыт к обсуждениям с любым клубом", – заявил Бадоло в интервью ASnews.kz.

27-летний африканец способен сыграть как на позиции вингера, так и атакующего полузащитника. Последние полтора месяца он не попадает в заявку трнавской команды, но примет участие в предстоящем Кубке африканских наций. На счету Бадоло 29 матчей за сборную Буркина-Фасо.

В конце 2024 года футболист вёл переговоры с клубом "Актобе", однако трансфер не состоялся. Ранее он выступал за словацкий "Погронье" и молдавский "Шериф".

