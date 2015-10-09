Абат Аймбетов провел переговоры с "Кайратом". К чему они привели?

Казахстанский форвард Абат Аймбетов вновь стал свободным агентом и пока не определился, где продолжит карьеру. По информации корреспондента Vesti.kz, опытный игрок вступал в переговоры с "Кайратом", где уже выступал ранее.

"Кайрату" не помешал бы еще один мастеровитый игрок в атаку, тем более с казахстанским паспортом, учитывая уход Дастана Сатпаева. Аймбетов также не исключал вариант с возвращением в Алматы. Однако, до предметного диалога по контракту дело не дошло.

Аймбетов продолжает поддерживать форму самостоятельно и рассчитывает продолжить карьеру в Европу. Чемпионат Румынии, где Абат провел недавний отрезок, остается одним из рабочих вариантов.

Отметим, что за "Петролул" казахстанец успел сыграть девять матчей и забить один гол.

Ранее Аймбетов также выступал за такие клубы, как "Астана", "Адана Демирспор", "Крылья Советов" и "Актобе".

В составе сборной Казахстана на счету форварда 45 матчей и девять забитых голов.

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