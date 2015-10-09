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"Реал" готов продать победителя Лиги чемпионов и установил цену

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"Реал" готов продать победителя Лиги чемпионов и установил цену ©Depositphotos/olegda88.gmail.com

Будущее полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги в мадридском "Реале" остается под вопросом, передают Vesti.kz.

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Будущее полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги в мадридском "Реале" остается под вопросом, передают Vesti.kz.

По информации AS, руководство "королевского клуба" готово рассмотреть продажу футболиста уже этим летом.

Сообщается, что "Реал" не намерен отпускать 23-летнего хавбека менее чем за 60 миллионов евро. Интерес к французу проявляют сразу несколько европейских клубов, однако наиболее предметно за развитием ситуации следят "Интер" и "Пари Сен-Жермен".

При этом сам Камавинга не спешит менять команду. По данным источника, полузащитник рассчитывает остаться в Мадриде и надеется убедить нового главного тренера Жозе Моуринью в своей необходимости.

Француз перешел в "Реал" из "Ренна" летом 2021 года и за это время стал важной частью команды. В минувшем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Трофеи Камавинги со сборной Франции и "Реалом"

В составе м"Реала" француз дважды выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании, становился обладателем Кубка Испании, двух Суперкубков Испании, двух Суперкубков УЕФА, а также дважды побеждал на клубном чемпионате мира (Межконтинентальном кубке ФИФА).

Вместе со сборной Франции полузащитник завоевал Лигу наций УЕФА сезона-2020/21, а также стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года.

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