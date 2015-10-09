Абат Аймбетов официально представлен в новом клубе

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о возвращении 30-летнего нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова, передают Vesti.kz.

Аймбетов - знаковая фигура для актюбинского футбола. Именно он в 2013 году забил знаменитый "золотой гол", принесший команде последнее на сегодняшний день чемпионство в КПЛ. После ухода из "Актобе" форвард успел завоевать золотые медали с алматинским "Кайратом" и столичной "Астаной".

За плечами футболиста есть и международный опыт:

• российские "Крылья Советов";

• турецкий "Адана Демирспор";

• румынский "Петролул".

Аймбетов прошёл всю клубную вертикаль, побеждая с молодёжным составом, а за основу "красно-белых" сыграл более 100 матчей и забил более 20 мячей.

"Добро пожаловать в семью, золотой мальчик!", - тепло поприветствовала пресс-служба клуба своего воспитанника.

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