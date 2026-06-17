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7-кратный чемпион КПЛ объявил об уходе узбекского таланта

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Футбольный клуб "Астана" официально сообщила о расставании с узбекистанским вингером Асилбеком Абдурасуловым, передают Vesti.kz.

Недолгое пребывание в Казахстане

18-летний футболист присоединился к "Астане" в апреле 2026 года на правах аренды из узбекистанского клуба "Газалкент".

За время выступлений в составе столичной команды Абдурасулов принял участие в семи матчах во всех турнирах. Пять из них пришлись на казахстанскую премьер-лигу (КПЛ). При этом результативными действиями молодой вингер отметиться не сумел.

Заявление клуба

В "Астане" поблагодарили футболиста за сотрудничество и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

"Благодарим Асилбека за время, проведенное в клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы.


Положение "Астаны" в чемпионате

После 13 туров КПЛ-2026 столичный клуб, являющийся семикратным чемпионом Казахстана, набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Теперь Абдурасулов вернется в расположение своего клуба, которому принадлежат права на игрока.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 14 7 6 1 19-9 27
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 13 4 3 6 15-15 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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