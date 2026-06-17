7-кратный чемпион КПЛ объявил об уходе узбекского таланта

Футбольный клуб "Астана" официально сообщила о расставании с узбекистанским вингером Асилбеком Абдурасуловым, передают Vesti.kz.

Недолгое пребывание в Казахстане

18-летний футболист присоединился к "Астане" в апреле 2026 года на правах аренды из узбекистанского клуба "Газалкент".

За время выступлений в составе столичной команды Абдурасулов принял участие в семи матчах во всех турнирах. Пять из них пришлись на казахстанскую премьер-лигу (КПЛ). При этом результативными действиями молодой вингер отметиться не сумел.

Заявление клуба

В "Астане" поблагодарили футболиста за сотрудничество и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

"Благодарим Асилбека за время, проведенное в клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы.





Положение "Астаны" в чемпионате

После 13 туров КПЛ-2026 столичный клуб, являющийся семикратным чемпионом Казахстана, набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Теперь Абдурасулов вернется в расположение своего клуба, которому принадлежат права на игрока.

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