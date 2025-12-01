КПЛ
36-кратный чемпион из Европы интересуется вингером сборной Казахстана

Галымжан Кенжебек. Фото: Маржан Куандыкова©

Игрок сборной Казахстана Галымжан Кенжебек попал в сферу интересов еще одного клуба из Европы - венгерского "Ференцвароша", сообщает корреспондент Vesti.kz

Скауты венгерского топ-клуба активно изучают кандидатуру 22-летнего футболиста и рассматривают вариант с его подписанием. По информации источника знакомого с ситуацией, главный тренер "Ференцвароша" Робби Кин дал положительную характеристику казахстанцу. 

"Ференцварош" 36 раз побеждал в чемпионате Венгрии и взял 24 Кубка страны. На данный момент команда занимает второе место в венгерской лиги. Кроме того, команда выступает в общем этапе Лиги Европы, где входит в лидеры, набрав 11 очков в пяти матчах. 

При этом, на Кенжебека также претендуют еще несколько клубов из Европы. Ранее сообщалось о том, что Галымжан входит в список интересов шотландского "Рейнджерс", греческого "Олимпиакоса" и чешской "Виктории". 


Кенжебек уже имеет опыт выступления в Европе. В августе 2024 года воспитанник "Кайрата" покинул стан "жёлто-чёрных" на правах свободного агента, перейдя в кипрский "Акристас Хлоракас". Через полгода нападающий перебрался в словацкий "Кошице".

В июле текущего года Галымжан присоединился к "Елимаю" и помог команде завершить чемпионат на четвёртом месте, что обеспечило клубу участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

В КПЛ-2025 футболист провёл 11 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. На данный момент футболист оценивается в 225 тысяч евро (140,8 миллиона тенге)