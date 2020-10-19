Шедевр молодого кайратовца, голова Малого и дубль Аймбетова. Выбери лучший гол 13-го тура КПЛ

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 13-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.
Форвард "Кайрата" в матче с "Жетысу" внес существенный вклад в победу своей команды. Аймбетов оформил дубль, дав начало камбэку "Кайрата". В наш обзор попал второй гол футболиста, забитый на 56-й минуте, благодаря которому алматинцы сравняли счет и больше не уступали талдыкорганцам.
Аймбетов оформил второй дубль в сезоне. Всего на его счету восемь голов. Вместе с лидером "Ордабасы" Жоао Пауло они возглавляют гонку бомбардиров.
Защитник "Тобола", впервые сыгравший в последнем матче сборной Казахстана с капитанской повязкой и поучаствовавший после этого в перепалке с бывшим защитником национальной команды Максимом Жалмагамбетовым, в игре чемпионата страны против "Каспия" забил единственный и победный гол. Малый удачно замкнул подачу с углового.
19-летний атакующий полузащитник "Кайрата" в матче с "Жетысу" поставил жирную точку. Футболист уверенно и смело на 94-й минуте обыграл в штрафной талдыкорганцев двоих соперников и поразил дальний угол ворот.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Отметим, по итогам 13 туров "Кайрат" набрал 32 очка. "Тобол" сместил со второй строчки "Астану". У костанайцев 23 балла, у столичного клуба - 21. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.