"Много ума не нужно". Защитник сборной Казахстана жестко ответил на критику экс-футболиста "Астаны"

Защитник "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Сергей Малый
жестко отреагировал на критику бывшего футболиста "Астаны" Максима Жалмагамбетова, который высказался против натурализации в сборной, передает корреспондент Vesti.kz
.
Малый, который вывел сборную Казахстана в матче Лиги наций
против Беларуси с капитанской повязкой, является натурализованным игроком.
"Послушайте, Максим, вы говорите: зачем натурализовывать игроков для сборной. Но кто кроме меня на данный момент не имеет корней из Казахстана? Да и то, я живу в Казахстане уже восемь лет, моя жена из Шымкента, где также родилась и моя дочь. Вы так яростно рассуждаете о том, чего не хватает нашего футболу, но так почему вы не поднимали эти вопрос, когда были футболистом и когда у вас был авторитет? Сейчас много ума не нужно говорить о том, какие у нас проблемы, мы их и без вас знаем и уж точно теперь без вас будем разбираться. Так как вас уже никто не слушает и не услышит, что точно. Лучше попробуйте создавать вокруг себя позитив вместо ненужной критики, и тогда, может быть, у вас получится что-то изменить вокруг себя, а потом и вокруг других. Потому что своими высказываниями вы ничего полезного не несете, никуда, ни в страну, ни в футбол", - написал Малый в Stories Instagram.
Добавим, что сборная Казахстана уступила
Беларуси со счетом 0:2 в матче Лиги наций.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне