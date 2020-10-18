"Все ошибаются, и мы имеем на это право". Шпилевский - о камбэке "Кайрата" с 0:2 и двух незабитых пенальти

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
прокомментировал волевую победу над талдыкорганским "Жетысу"
(4:2) в рамках 13-го тура казахстанской премьер-лиги. Его слова приводит пресс-служба
алматинского клуба.
- Горжусь ребятами, за тот менталитет, который мы проявили после счета 2:0. Индивидуальные ошибки случаются в большом спорте, все ошибаются и мы имеем на это право. Но, реакция которая последовала от ребят была просто сумасшедшая, они взяли игру полностью под свой контроль.
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У нас 14 футболистов были в сборных, в разных странах и часовых поясах, было тяжело подготовиться к этой игре. Мы использовали максимум своих возможностей и думаю, перед ребятами надо еще раз снять шляпу. То, что мы не забили моменты - такое бывает, это футбол. Я больше рад сегодня за коллектив! Мы исправляли ошибки друг друга и бились до конца. Не могу не выразить еще раз чувство своей гордости за моих игроков.
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Сейчас надо быстро восстановиться и готовиться к следующему сопернику, недавно они обыграли чемпионов страны. Мы должны будем показать концентрацию с первых минут. Все ребята восстановятся и будут в строю. Уверен, что мы продолжим наше движение вперед, - сказал Шпилевский после игры.
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Благодаря этой победе "Кайрат" набрал 32 очка и оторвался от "Астаны" на 11 очков.
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