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"Кайрат" увеличит отрыв, "Тобол" подвинет "Астану"? Самое главное о предстоящем туре КПЛ

Матчи пройдут в эти выходные.

"Кайрат" увеличит отрыв, "Тобол" подвинет "Астану"? Самое главное о предстоящем туре КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В эти выходные, 17-18 октября, возобновится розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги после паузы, связанной с выступлением национальных сборных в Лиге наций. 

В 13-м туре КПЛ-2020 "Кайрат" может упрочить лидерство, а "Тобол" сместить "Астану" со второго места. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о вероятных сценариях изменений в турнирной таблице и рассказывает, как клубы подходят к предстоящим играм.

"Окжетпес" - "Кызыл-Жар СК"

Программа тура откроется 17 октября противостоянием северных команд на поле стадиона "Жас Кыран". "Окжетпес" сейчас занимает последнее место в чемпионате, набрав наряду с "Каспием" семь очков, но уступающий ему по дополнительным показателям. Команде Андрея Карповича победа необходима как воздух.

"Кызыл-Жар СК" на один балл опережает кокшетаусцев, и в случае успеха может оторваться от опасной зоны. 

"Окжетпес" в последних матчах отобрал очки у лидера КПЛ "Кайрата" (3:3) и "Кайсара" (0:0), претендующего на медали. "Кызыл-Жар" в последних четырех матчах потерпел три поражения. В первом круге петропавлоцы обыграли кокшетаусцев со счетом 3:1.

"Тараз" - "Кайсар"

Дуэль южных команд, запланированная на субботу на базе национальных сборных в Талгаре, обещает быть горячей. "Кайсар" расположился в плотной группе середняков, занимая с 16 очками шестое место. Аналогичное количество баллов набрали "Шахтер" и "Жетысу". Кызылординцы при определенных раскладах могут подняться выше, но для этого им надо обыгрывать "Тараз" и ждать ничьей в матче "Шахтер" - "Ордабасы".

Отметим, команда Стойчо Младенова не выигрывает на протяжении пяти матчей - серия длится с 29 августа.

У "Тараза" всего две победы в чемпионате и восьмое место в таблице. Клуб набрал 12 очков, от преследователя в лице "Кызыл-Жар СК" команду отделяет четыре балла. От идущей впереди группы середняков ("Шахтер", "Кайсар" и "Жетысу") "Тараз" отстает так же на четыре очка. При люьом исходе по итогам этого тура позиция жамбыльцев не поменяется.

Напомним, в первом круге "Тараз" сыграл вничью с кызылординским клубом.

"Шахтер" - "Ордабасы"

Карагандинцы в случае успеха в матче с "Ордабасы" имеют шанс выйти на третье место. У шымкентцев 18 очков, а у "горняков" 16. В первом круге "Шахтер" неожиданно обыграл команду Кахабера Цхададзе в Шымкенте.

В последних матчах карагандинцы сумели отобрать очки у "Астаны" и "Кайрата".

"Ордабасы" по потерянным баллам уступает сразу трем клубам. Помимо "Шахтера", это "Кайсар" и "Жетысу". В случае неудачи, шымкентцы наверняка потеряют третью строчку.

Пройдет 18 октября на поле Академии имени Т.С. Сегизбаева.



"Жетысу" - "Кайрат"

Этот матч станет центральным в туре. "Кайрат" уверенно лидирует в чемпионате, набрав 29 очков с отрывом в восемь баллов от "Астаны". Для алматинцев, обыгравших в первом круге "Жетысу" со счетом 3:0, предстоящий матч с талдыкорганцами станет первым после рестарта КПЛ, который пройдет на искусственном газоне. Соперники встретятся на стадионе "Жас Кыран" в воскресенье.

Как к таким условиям будут готовы игроки Алексея Шпилевского, узнаем скоро. Стоит отметить, что в обоих клубах есть футболисты, которые недавно выступали за свои сборные в матчах Лиги наций. Этот фактор также имеет большое значение в плане физической готовности и психологического состояния соперников.

"Жетысу" перед этой игрой потерял центрального защитника Олжаса Керимжанова. Футболист получил пятиматчевую дисквалификацию, за удар локтем нападающего "Тобола" Сенина Себаи в матче 12-го тура, игрок костанацев также подвергся аналогичному наказанию, поскольку тоже нанес удар сопернику. Что касается потерь "Кайрата", то команде не смогут помочь Нуралы Алип и Султанбек Астанов. У обоих игроков выявлен коронавирус.



"Каспий" - "Тобол"

"Тобол" имеет прекрасные шансы вытеснить "Астану" со второй строчки турнирной таблицы чемпионата. Команда Григория Бабаяна набрала 20 очков и по потерянным баллам опережает столичный клуб, у которого 21 очко и на одну игру больше. Этот тур "Астана" пропускает.

В матче с "Каспием" костанайцы выглядят фаворитами. Но стоит напомнить, что в первом круге "Тобол" лишь в концовке игры сломил сопротивление актаусцев - 2:0. Кроме того, "Каспий" явно почувствовал силы и уверенность. Недавняя их победа над "Астаной" еще на слуху у всех.

Встреча пройдет 18 октября на "Центральном стадионе" Алматы.

Отметим, что "Тобол" делегировал ряд игроков в различные сборные на недавние матчи Лиги наций. Так, защитник клуба и национальной команды Казахстана Дмитрий Мирошниченко из-за травмы не смог принять участием в играх против Албании и Беларуси. Кроме того, Бабаян не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Себаи.

Стало известно о состоянии заболевших коронавирусом футболистов "Кайрата"

Напомним, после перерыва на матчи сборной проведение премьер-лиги продолжится в двух локациях - Алматы и Талгаре. Там пройдут матчи с 13 по 18 тур.

После двенадцати туров лидером чемпионата Казахстана является "Кайрат". У алматинцев 29 баллов, "Астана" уступает им восемь очков. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Окжетпес ФК Каспий Цхададзе Кахабер Лига наций Шпилевский Алексей Бабаян Григорий Сборная РК по футболу

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