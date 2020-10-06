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Когда "Астана" и "Кайрат" проведут ответный матч? Опубликован календарь 13-18 туров КПЛ

Чемпионат возобновится 17 октября.

Когда "Астана" и "Кайрат" проведут ответный матч? Опубликован календарь 13-18 туров КПЛ
Фото: ПФЛК ©
Новости спорта Футбол
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Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь на вторую часть КПЛ сезона-2020. Два главных претендента на титул - "Кайрат" и "Астана" - сыграют друг с другом 30 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все матчи пройдут в формате единой локации "Алматы-Талгар" с соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы по-прежнему запрещен. Время начала матчей и арены будут назначаться в зависимости от погодных условий и запросов официального вещателя чемпионата. Все матчи будут показаны в прямом эфире телеканала Qazsport.

Календарь матчей 13-18 туров чемпионата Казахстана
Место проведения: Алматы, Талгар

XIII тур
17 октября (суббота)
"Окжетпес" - "Кызыл-Жар СК"
"Тараз" - "Кайсар"

18 октября (воскресенье)
"Каспий" - "Тобол", "Жас Кыран"
"Жетысу" - "Кайрат", УТБ "Талгар"
"Шахтер" - "Ордабасы"

ХIV тур
21 октября (среда)
"Кызыл-Жар СК" - "Тараз"

22 октября (четверг)
"Кайсар" - "Шахтер"
"Ордабасы" - "Жетысу"
"Астана" - "Тобол"
"Кайрат" - "Каспий"

ХV тур
26 октября (понедельник)
"Каспий" - "Ордабасы"
"Тобол" - "Кайрат"
"Жетысу" - "Кайсар"
"Окжетпес" - "Астана"

27 октября (вторник)
"Шахтер" - "Кызыл-Жар СК"

ХVI тур
30 октября (пятница)
"Ордабасы" - "Тобол"
"Кайсар" - "Каспий"
"Астана" - "Кайрат"

31 октября (суббота)
"Окжетпес" - "Тараз"
"Кызыл-Жар СК" - "Жетысу"

ХVII тур
3 ноября (вторник)
"Тобол" - "Кайсар"
"Кайрат" - "Ордабасы"

4 ноября (среда)
"Шахтер" - "Окжетпес"
"Тараз" - "Астана"
"Каспий" - "Кызыл-Жар СК"

ХVIII тур
7 ноября (суббота)
"Кайсар" - "Кайрат", "Жас Кыран"

8 ноября (воскресенье)
"Кызыл-Жар СК" - "Тобол"
"Тараз" - "Шахтер"
"Окжетпес" - "Жетысу"

После 12 туров уверенно лидирует "Кайрат", набравший 29 очков. "Астана" отстает на восемь очков. В 12-м туре алматинцы со счетом 3:0 разгромили прямого конкурента.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК

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