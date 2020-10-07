Человек-гол из "Ордабасы", разрушитель из "Кайрата" и стена "Кайсара". Как выглядит топ-7 лучших игроков КПЛ прямо сейчас

По итогам первого круга сразу несколько игроков клубов КПЛ-2020
заявили о себе. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает об игроках, ярко проявивших себя в первой части чемпионата, и объясняет, почему они прямо сейчас являются топовыми.
Жоао Пауло ("Ордабасы")
Форвард "Ордабасы", вне всяких сомнений, самая заметная фигура своего клуба и всего сезона. Пауло в последних восьми матчах забил семь голов, порой в одиночку решая исход того или иного поединка.
Сложно представить, какую игру демонстрировал бы "Ордабасы", не будь в его составе бразильца в столь превосходной форме. На перерыв команда ушла на четвертом месте в турнирной таблице.
Вагнер Лав ("Кайрат")
Форвард "Кайрата", благодаря тому, что решил продолжить карьеру в Казахстане, стал одним из главных ньюсмейкеров в постсоветском футбольном сообществе.
Бразилец подтверждает свой класс, пошумев в Лиге Европы (три мяча), и включился в гонку бомбардиров КПЛ-2020. Сейчас на его счету четыре гола, что вывело Лава в пятерку самых метких игроков чемпионата. Для "Кайрата" это не только маркетинговая выгода с точки зрения узнаваемости клуба, но и несомненное усиление атаки.
Азат Нургалиев ("Тобол")
"Тобол" по потерянным очкам опережает "Астану". В целом клуб из Костаная показывал разные матчи по ходу дистанции, выиграв половину из них. Лидером команды является Нургалиев, который в ряде встреч выводил команду с капитанской повязкой, и, заметим, по праву. На счету 34-летнего полузащитника четыре гола в одиннадцати матчах - почти треть забитых мячей от общего количества голов клуба, который огорчал соперников 14 раз.
Нургалиев не первый сезон играет ключевую роль в разных клубах, где он выступал ранее. Помимо "Тобола", это "Ордабасы" и "Астана".
Абат Аймбетов ("Кайрат")
Аймбетов зимой присоединился к "Кайрату", став сезоном ранее самым результативным казахстанцем в КПЛ в составе "Актобе" - 16 голов.
Форвард сборной Казахстана выполняет голевой план, отличившись уже шесть раз, и уступает в гонке бомбардиров лишь Жоао Пауло
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Яцек Гуральски ("Кайрат")
Приобретение этого опорника "Кайратом" называют одним из самых топовых в КПЛ за последние годы. Полузащитник сборной Польши сполна оправдывает эти определения. Поляк является становым хребтом игры алматинцев, представ образцовым разрушителем в центре поля. Он настолько четко вписался в игру, что ему даже не нужен напарник в опорной зоне - Абикен отправлен на правый фланг полузащиты.
Сейчас невозможно вообразить, что делал бы Алексей Шпилевский
без Гуральски.
Гулжигит Алыкулов ("Кайрат")
Полузащитник сборной Кыргызстана в минувшем сезоне зарекомендовал себя в белорусском "Немане". Игрок подчеркивал, что перейдет в более сильный чемпионат, и даже ездил на просмотр в Восточную Европу. В итоге Алыкулов оказался в "Кайрате".
Его час пробил в недавней игре с "Астаной", где Алыкулов отметился голом и поучаствовал в двух других результативных атаках, закрепив себя в списке топов.
Александр Заруцкий ("Кайсар")
Кызылординский "Кайсар" пока является самым дисциплинированным в КПЛ с точки зрения обороны. Клуб пропустил всего семь мячей в 11 матчах. Большой вклад в эти показатели внес Заруцкий - единственный голкипер в данном списке, который принял участие в девяти встречах, из них он в четырех сыграл на ноль. При нем команда одержала три победы, три встречи свела вничью и три проиграла.
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Напомним, после 12 туров лидером является "Кайрат" - 29 очков. "Астана" занимает второе место, набрав 21 балл. "Тобол" расположился на третьей строчке с 20 очками, но у костанайцев на один матч меньше чем у "Астаны". С турнирной таблицей чемпионата можно ознакомиться здесь
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Фото: ФК "Ордабасы"© (1), ФК "Кайрат"© (2, 4, 5, 6), ФК "Тобол"© (3), ФК "Кайсар"© (7)
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