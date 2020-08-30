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"На Диакате был пенальти, 1000 процентов". Цхададзе - о поражении от "Кайрата", Вагнере Лаве и уходе казахстанца в РПЛ

Он пообещал исправить ошибки.

"На Диакате был пенальти, 1000 процентов". Цхададзе - о поражении от "Кайрата", Вагнере Лаве и уходе казахстанца в РПЛ
Кахабер Цхададзе. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе объяснил поражение от "Кайрата" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:3. На послематчевой пресс-конференции Цхададзе посетовал на уход защитника сборной Казахстана Марата Быстрова в российский "Ахмат", а среди причин поражения от "Кайрата" назвал и ошибку судью Тимура Кумашева в эпизоде с возможным пенальти на сенегальце Абдуллаи Диакате

"В первую очередь хочу отметить, что с уходом Быстрова, та система по которой играла команда, она разрушилась. Сегодня в составе нет такого игрока, который бы смог играть на этой позиции и выполнять его объем работы. Это самая большая проблема, из-за этого нам приходится придумывать другие варианты, чтобы не разрушить нашу систему. Приходится ставить тех игроков, которым эта позиция не привычна.

Вторая проблема - это очень много брака, вроде неплохо оборонялись, но мы знали что после потери мяча "Кайрат" использует высокий прессинг, и важно было выходить через пас, но к сожалению, не получилось. Также сыграло важную роль, индивидуальное мастерство некоторых футболистов, отмечу того же Вагнера Лава, который сегодня превосходил наших защитников.

Мы провалили первый тайм и пропустили три мяча. Исходя из сегодняшней игры соперника, нам нужен был более надежный пас, и через третий пас уже можно было выходить на голевую позицию, но даже несмотря это мы создали много моментов.

Во втором тайме мы сделали замены и перестроились на игру в четыре защитника, и показали очень добротный футбол, конечно, нужно реализовывать моменты, которые создаем. На Диакате был 1000-процентный пенальти, и в последней игре с "Ботошани" судья не дал сопернику красную карточку и это очень сильно повлияло на окончательный итог встречи. Сегодня при счете 3:1 назначь арбитр пенальти и, плюс, естественно, еще время оставалось, неизвестно как все сложилось. Но бог с ним - ошибки все допускают.

Сейчас нам надо думать, как перестроиться, чтобы не пропускать столько мячей. Есть время для подготовки, нужно решить проблему нехватки игрока на ту позицию, о которой я говорил ранее, тем более она закрывалась местным футболистом.

Нам всем надо подумать, я разговаривал с футболистами, и объяснил, что нам надо по-другому строить свою игру и играть так, как мы это сделали сегодня во втором тайме. Ничего еще в чемпионате не закончилось, все ошибки хорошо проанализируем, и будем двигаться дальше", - цитирует Цхададзе официальный сайт "Ордабасы". 

"Казахи и кыргызы - братья". Как Алыкулов разрулил "конфликт" с Аймбетовым после гола Вагнера Лава за "Кайрат"  

Отметим, что с 18 очками после семи матчей "Кайрат" идет первым. Второе место занимает "Кайсар" (13 баллов), третье - "Астана" (11), а далее идут "Тобол", "Ордабасы" и "Шахтер" (по 10). При этом кызылординцы и столичный клуб провели шесть матчей, костанайцы и карагандинцы - шесть, а шымкентцы - семь.

 

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Метки:
Ордабасы ФК Кайрат ФК КПЛ-2020 Лав Вагнер Быстров Марат Ахмат ФК Премьер-лига России Лига Европы Наши в еврокубках Румыния Цхададзе Кахабер Бразилия Футбол

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