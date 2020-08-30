"Казахи и кыргызы - братья". Как Алыкулов разрулил "конфликт" с Аймбетовым после гола Вагнера Лава за "Кайрат"

Полузащитник сборной Кыргызстана и "Кайрата
" Гулжигит Алыкулов
успокоил своих соотечественников, которые возмутились эпизодом с празднованием гола Вагнера Лава
в матче с "Ордабасы
", передает корреспондент Vesti.kz
.
После первого мяча
бразильца Алыкулов, выступивший ассистентом, побежал к партнерам и попытался запрыгнуть на Абата Аймбетова
, но форвард сборной Казахстана оттолкнул одноклубника. Кыргызстанские фанаты возмутились
эпизодом в комментариях в Instagram "Кайрата" - встречались и нецензурные или оскорбительные высказывания.
После матча сам Алыкулов пришел в комментарии кайратовского Instagram: "Всех хочу поздравить с победой, Казак Кыргыз бир тууган". Вторую фразу можно перевести как "Казахи и кыргызы - братья".
Отреагировал на эпизод и клуб - "Кайрат" опубликовал совместное фото Аймбетова и Алыкулова с эмоджи флагов Казахстана и Кыргызстана.
Такое же фото с эмоджи флагов Кыргызстана и Казахстана, а также "сердечка" опубликовал Алыкулов в Instagram
- Аймбетов сделал репост истории.
Шпилевский обратился к футболистам и фанатам "Кайрата" после победы над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава
Сам же матч завершился
победой "Кайрата" со счетом 3:1. Через пять минут после первого гола Лав оформил дубль, а третий мяч "Кайрата" на 40-й забил Аймбетов.
В текущем сезоне КПЛ на счету 19-летнего Алыкулова один ассист, 24-летний Аймбетов забил четыре гола, а 36-летний Лав теперь имеет два мяча в своем активе. Кыргызстанец и казахстанец провели семь игр, а бразилец - три.
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