Главный тренер "Кайсара" Виктор Кумыков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне и финансовом положении клуба, передают Vesti.kz.

По мнению опытного специалиста кызылординцы могли бы побороться за еврукубковое место в случае поддержки со стороны руководства.

"Мы хотели побороться за еврокубки, мы были на пятом месте. Нас не услышали, август мы хорошо прошли. Не знаю, почему в тот момент не усилить команду немного, ведь мы обыграли большинство лидеров. Теперь еврокубковой мотивации уже нет.

Ситуация по зарплате? Август, сентябрь, октябрь пока не заплатили. Я не знаю, кто решил, что будут выделять только один миллиард двести миллионов. Но это же не только на "Кайсар" идет, там первая и вторая лига, долги, налоги, стадион, база. У нас меньше половины остается. Если бы выделяли миллиард двести только на основную команду - боролись бы за еврокубки.

Моя зарплата в "Кайсаре" 20 тысяч евро? Да вы что, это вообще неправда! Вранье", - сказал Кумыков в программе "Коммент. Шоу Казахстан".