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Вчера 14:50
 

20 тысяч евро? Кумыков рассказал о своей зарплате и долгах "Кайсара"

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20 тысяч евро? Кумыков рассказал о своей зарплате и долгах "Кайсара" ©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайсара" Виктор Кумыков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне и финансовом положении клуба, передают Vesti.kz

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Главный тренер "Кайсара" Виктор Кумыков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне и финансовом положении клуба, передают Vesti.kz

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По мнению опытного специалиста кызылординцы могли бы побороться за еврукубковое место в случае поддержки со стороны руководства. 

"Мы хотели побороться за еврокубки, мы были на пятом месте. Нас не услышали, август мы хорошо прошли. Не знаю, почему в тот момент не усилить команду немного, ведь мы обыграли большинство лидеров. Теперь еврокубковой мотивации уже нет. 

Ситуация по зарплате? Август, сентябрь, октябрь пока не заплатили. Я не знаю, кто решил, что будут выделять только один миллиард двести миллионов. Но это же не только на "Кайсар" идет, там первая и вторая лига, долги, налоги, стадион, база. У нас меньше половины остается. Если бы выделяли миллиард двести только на основную команду - боролись бы за еврокубки.

Моя зарплата в "Кайсаре" 20 тысяч евро? Да вы что, это вообще неправда! Вранье", - сказал Кумыков в программе "Коммент. Шоу Казахстан"

Напомним, что "Кайсар" на данный момент располагается на восьмом месте в чемпионате Казахстана, набрав 28 очков. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
10 Женис 22 6 5 11 17-30 23
11 Кызылжар 21 6 4 11 21-23 22
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 22 2 3 17 10-41 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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