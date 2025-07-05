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15-й тур КПЛ: прямая трансляция четырех матчей

©ФК "Актобе"

Сегодня, 5 июля, пройдут четыре встречи в рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих игр.

Так, в 18:00, пройдут матчи "Кызыл-Жар" - "Ордабасы" и "Женис" - "Улытау". Оба противостояния будут показаны на YouTube-канале KFF League.

Еще две игры начнутся в 20:00: "Актобе" примет "Атырау", а "Елимай" встретится с "Тоболом". Эти матчи также будут показаны на YouTube-канале KFF League.


Отметим, что накануне 15-й тур КПЛ был открыт матчем, в котором случилась разгромная победа "Кайрата".

Добавим, что две заключительные игры тура состоятся в воскресенье, 6 июля.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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