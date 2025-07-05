15-й тур КПЛ: прямая трансляция четырех матчей

Сегодня, 5 июля, пройдут четыре встречи в рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих игр.

Так, в 18:00, пройдут матчи "Кызыл-Жар" - "Ордабасы" и "Женис" - "Улытау". Оба противостояния будут показаны на YouTube-канале KFF League.

Еще две игры начнутся в 20:00: "Актобе" примет "Атырау", а "Елимай" встретится с "Тоболом". Эти матчи также будут показаны на YouTube-канале KFF League.



Отметим, что накануне 15-й тур КПЛ был открыт матчем, в котором случилась разгромная победа "Кайрата".

Добавим, что две заключительные игры тура состоятся в воскресенье, 6 июля.