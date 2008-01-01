В 11-й раз подряд гонку лучших бомбардиров КПЛ выиграл легионер

Его клуб не попал в призовую тройку.

Жоао Пауло. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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7 декабря 14:05

Уже 11 сезонов кряду лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана становится иностранный футболист, сообщает KazFootball.kz.

Лучшим снайпером минувшего сезона стал 32-летний бразильский полузащитник "Ордабасы" Жоао Пауло, забивший 12 мячей.

Последний раз казахстанец выигрывал титул лучшего бомбардира в 2009 году. Тогда Мурат Тлешев из "Актобе" разделил пальму первенства с российско-туркменским нападающим Владимиром Байрамовым из "Тобола". В том сезоне они забили по 20 мячей.

Всего казахстанцы лучшими бомбардирами становились в 11 сезонах. Легионеры пальму первенства выигрывали 15 сезонов. Три сезона бомбардирство делили казахстанец и легионер.

Напомним, что победителем КПЛ-2020 стал "Кайрат", второе место занял "Тобол", третье - "Астана". "Окжетпес" вылетел в первую лигу, откуда в высший дивизион пробились "Актобе" и "Атырау". Ранее из-за финансовых трудностей с дистанции сошел "Иртыш". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
7 декабря 14:05
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