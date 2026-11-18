В начале недели Transfermarkt - самый популярный портал, оценивающий рыночную стоимость футболистов, обновил ценники представителей казахстанских клубов. Корреспондент Vesti.kz определил топ-10 игроков с самым большим приростом в цене в процентном соотношении.

Мы рассматривали всех казахстанских футболистов, в том числе выступающих за границей. Однако по приросту они не вошли в десятку самых подорожавших. Если брать за основу прирост в цифрах, то здесь мог бы быть Дастан Сатпаев, который за год подорожал на два миллиона евро, но мы отталкиваемся от процента прироста.





21-летний защитник. В начале года имел ценник 50 тысяч евро, а к концу года - 200 тысяч.

Статистика за год (клуб+дубль): 22 матча.

21-летний полузащитник. В начале года имел ценник 75 тысяч евро, а к концу года - 300 тысяч.

Статистика за год (клуб+сборная U-21): 34 матча, 3 гола, 4 ассиста.

18-летний нападающий. В начале года имел ценник 150 тысяч евро, а к концу года - 600 тысяч.

Статистика за год (клуб+дубль+сборная U-19+сборная): 48 матчей, 14 голов, 9 ассистов.

25-летний вратарь. В начале года имел ценник 50 тысяч евро, а к концу года - 250 тысяч.

Статистика за год (клуб): 25 матчей, 6 сухих.

18-летний нападающий. В начале года не имел ценника, но в марте оценивался в 50 тысяч евро, а к концу года - в 250 тысяч.

Статистика за год (клуб+сборная U-18+сборная U-19): 21 матч, 4 гола, 3 ассиста.

19-летний полузащитник. В начале года имел ценник 150 тысяч евро, а к концу года - 750 тысяч.

Статистика за год (клуб+дубль+сборная U-19+сборная U-21+сборная): 46 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

18-летний вингер. В начале года не имел ценника, но в марте оценивался в 200 тысяч евро, а к концу года - в один миллион.

Статистика за год (клуб+дубль+сборная U-19+сборная U-21+сборная): 39 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

24-летний защитник. В начале года имел ценник 10 тысяч евро, а к концу года - 75 тысяч.

Статистика за год (клуб): 17 матчей, 1 гол.

22-летний защитник. В начале года имел ценник 25 тысяч евро, а к концу года - 200 тысяч.

Статистика за год (клуб+сборная U-21): 31 матч, 1 гол, 6 ассистов.

19-летний полузащитник. В начале года имел ценник 75 тысяч евро, а к концу года - 2,5 миллиона (подорожание в 33 раза!).

Статистика за год (клуб+сборная U-21+сборная): 42 матча, 11 голов, 8 ассистов.

Отметим, что после обновления ценников количество казахстанцев со стоимостью миллион евро и выше достигло восьми человек. В списке самых дорогостоящих Сатпаев (5 миллионов), Максим Самородов (4 миллиона), Амир (2,5 миллиона), Нуралы Алип (2 миллиона), Бахтиёр Зайнутдинов (2 миллиона), Ислам Чесноков (1,2 миллиона), Темирлан Анарбеков (1,2 миллиона) и Абраев (1 миллион).

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Фото: ФК "Иртыш" (1), ФК "Окжетпес" (2), КФФ (3), ФК "Каспий" (4), ФК "Актобе" (5), Vesti.kz/Алимжан Аманжол (6,10), ФК "Астана" (7), ФК "Женис" (8), Айдана Рахимберлина (9)©️