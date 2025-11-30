Призёрка Олимпиады из Казахстана вышла в финал ЧМ по каратэ

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 казахстанка Софья Берульцева вышла в финал чемпионата мира по каратэ. Соревнования проходят в Каире (Египет), передают Vesti.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

25-летняя уроженка Шымкента пробилась в финал в весовой категории свыше 68 килограммов, в полуфинале одолев Рошель Уолтерс из Великобритании. В финале она сразится с Йоханной Кнер из Германии.



Что касается других казахстанцев на ЧМ, то за бронзу поспорят Дидар Амирали (до 67 килограммов) и Асель Канай (до 61 килограмма).

Напомним, что Берульцева становилась бронзовой призёркой Олимпиады в Токио в дисциплине кумите свыше 61 килограмма, а в 2022 году выигрывала Азиатские игры в Ханчжоу (Китай) уже в категории свыше 68 килограммов.