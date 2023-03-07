Казахстанцев умилил поступок сестер в финале турнира по карате

Новости спорта Единоборства Карате
Сегодня 00:17
©Кадр из видео

В сети появилось видео, на котором в финале турнира по карате в Кокшетау встретились две сестры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой не начался из-за того, что старшая сестра отдала победу младшей, которая в свою очередь попросила судей отдать первое место старшей сестре.

"Я счастлива, что мы воспитали таких дочерей. Спасибо Всевышнему за них🙏 Я плачу", - написала мама девочек.

Напомним, что ранее казахстанцев умилило другое видео, на котором младшая сестра получает наставления от старшей на турнире по дзюдо в Актау, а именно как действовать во время схватки с соперницей. При этом во время дельного совета старшая поправляет у младшей пояс на кимоно. Активная поддержка сестры оказалось бесценной, приведшей к бесспорной победе.

Поддержка сестры бесценна. Казахстанцев умилило видео с маленькими дзюдоистками

Позже отец девочек прокомментировал этот эпизод.

"Иногда я сам удивляюсь" - отец маленьких дзюдоисток, умиливших казахстанцев

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