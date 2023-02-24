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Новости спорта Борьба Дзюдо
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"Иногда я сам удивляюсь" - отец маленьких дзюдоисток, умиливших казахстанцев

"Иногда я сам удивляюсь" - отец маленьких дзюдоисток, умиливших казахстанцев
©Massaget.kz

Накануне в сети появилось видео с участием юных казахстанских дзюдоисток на одном из турниров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Massaget.kz.

На видео младшая сестра получает наставления от старшей, а именно как действовать во время схватки с соперницей. При этом во время дельного совета старшая поправляет у младшей пояс на кимоно. Активная поддержка сестры оказалось бесценной, приведшей к бесспорной победе.

@almatskiii Поддержка сестры на соревнованиях по дзюдо #дзюдо #жасбатырспортмектебі #сестры #сестрытакиесестры ♬ оригинальный звук - Almat

Выяснилось, что соревнования прошли в Актау в спортивном клубе "Ыстыбай". Сестер зовут Зульфия и Мадина Абугали. Отцом девочек является известный казахстанский поэт страны Нурлан Абугалиулы Мусаев - "Отличник культуры" Республики Казахстан, а мама сестер – преподаватель английского языка.

"Зульфия занимается дзюдо с 2021 года, Мадина с прошлого года. Старшая из девочек более мужественная и прямая. Младшая более слабая и мягче. Зульфия ходила на танцы. Но я заметил, что она тянулись к борьбе, и уговорил жену отдать ее на дзюдо. Сначала ее мама была против. Позже к сестре присоединилась Мадина. У них разница в 1 год и 7 месяцев", - сказал Нурлан Мусаев.

@nurlan.musaev.084

Екінші айналым. Әбуғали Мәдина.

♬ оригинальный звук - Нұрлан Мұсаев Әбуғалиұлы


Он возлагает большие надежды на своих дочерей. При этом, он не предполагал, что Мадина займется борьбой: "Мадина была хрупкой и чувствительной, я не думал, что она станет борцом. Позже я заметил, что на соревнованиях она перестает быть кроткой и становится решительной. Иногда я сам удивляюсь", - добавил отец девочек.

Поддержка сестры бесценна. Казахстанцев умилило видео с маленькими дзюдоистками

@nurlan.musaev.084

Әбуғали Мәдина. финал.

♬ оригинальный звук - Нұрлан Мұсаев Әбуғалиұлы

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Метки:
Дзюдо

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