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"Я принял решение". Елдос Сметов высказался об Олимпиаде-2028

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"Я принял решение". Елдос Сметов высказался об Олимпиаде-2028 ©НОК РК

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов рассказал о ключевом финале в своей карьере и подтвердил, что планирует выступить на Олимпиаде-2028, передают Vesti.kz.

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Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов рассказал о ключевом финале в своей карьере и подтвердил, что планирует выступить на Олимпиаде-2028, передают Vesti.kz.

Напомним, Елдос Сметов завоевал золотую медаль на прошедших в 2024 году Олимпийских играх в Париже (Франция). В решающем поединке казахстанцу противостоял представитель хозяев соревнований - французский дзюдоист.

Финал прошел под пристальным вниманием высоких гостей: на трибунах находился президент Франции Эммануэль Макрон, а глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев следил за боем в режиме онлайн.

"Это была очень эмоциональная ситуация. Весь зал болел за француза, но я чувствовал себя отлично и был рад такой атмосфере. Я знал, что не имею права проиграть", - рассказал Сметов пресс-службе Международной Федерации дзюдо.

После завершения предыдущего олимпийского цикла Сметов сделал паузу, но теперь снова полон решимости.

"После Олимпиады я отдохнул. Теперь принял решение участвовать в следующей Олимпиаде", - заявил Елдос Сметов.


Напомним, летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

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