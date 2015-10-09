Казахстанец установил рекорд и завоевал три золотых медали чемпионата Азии

Тяжелатлет Едыге Емберды в упражнении "рывок" взял вес 153 килограмма, завоевав три золотые медали, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Фото:ФТА

В толчке он взял вес - 194 килограмма, установив новый рекорд Азии. В общей сумме двоеборья - 347 килограммов.

Спортсмен Акжол Курманбек поднял 151 килограмм в рывке.

Фото:ФТА

В "толчке" поднял 192 килограмма, завоевав серебро.

Фото:ФТА

В общей сумме двоеборья он поднял 343 килограмма, забрав серебряную медаль.

Оба спортсмена выступили в категории до 79 килограммов.

Фото:ФТА

По итогам четвертого дня чемпионата Азии казахстанские тяжелоатлеты завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.