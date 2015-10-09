Казахстанец установил рекорд и завоевал три золотых медали чемпионата Азии

Тяжелатлет Едыге Емберды в упражнении "рывок" взял вес 153 килограмма, завоевав три золотые медали, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.
Фото:ФТА
В толчке он взял вес - 194 килограмма, установив новый рекорд Азии. В общей сумме двоеборья - 347 килограммов.
Спортсмен Акжол Курманбек поднял 151 килограмм в рывке.
Фото:ФТА
В "толчке" поднял 192 килограмма, завоевав серебро.
Фото:ФТА
В общей сумме двоеборья он поднял 343 килограмма, забрав серебряную медаль.
Оба спортсмена выступили в категории до 79 килограммов.
Фото:ФТА
По итогам четвертого дня чемпионата Азии казахстанские тяжелоатлеты завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
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