Поединок казахстанца на ЧМ по дзюдо обернулся сокрушительным камбэком

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Будапеште, передают Vesti.kz.

В четвертьфинальной схватке весовой категории до 60 килограммов он уступил японцу Рюдзю Нагаяме. Несмотря на преимущество по ходу поединка (1:0), Шамшадин пропустил решающую атаку и проиграл - 1:10.

Отметим, что Нагаяма - опытный и титулованный спортсмен: бронзовый призер Олимпийских игр-2024 и чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, а также победитель чемпионата Азии-2022.

Теперь Шамшадин продолжит участие в утешительном раунде и поборется за бронзовую медаль.

Ранее на турнире он сенсационно победил чемпиона мира, завершив противостояние всего за 10 секунд.