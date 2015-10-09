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Дзюдо
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Дзюдоист из Казахстана сенсационно победил чемпиона мира за 10 секунд

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Дзюдоист из Казахстана сенсационно победил чемпиона мира за 10 секунд ©Olympic.kz

В Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо 2025 года, и представитель Казахстана Магжан Шамшадин отметился ярким выступлением в категории до 60 килограммов, передают Vesti.kz.

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В Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо 2025 года, и представитель Казахстана Магжан Шамшадин отметился ярким выступлением в категории до 60 килограммов, передают Vesti.kz.

В поединке 1/32 финала Шамшадин встретился с опытным испанским дзюдоистом Франсиско Гарригосом, которого сумел победить всего за 10 секунд. Этот быстрый успех позволил казахстанцу пройти в следующий раунд соревнований.

Франсиско Гарригос - титулованный спортсмен: чемпион мира 2023 года, трехкратный чемпион Европы (2021, 2022, 2024), а также бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться по ссылке. Соревнования продлятся до 19 июня.

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