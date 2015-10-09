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Дзюдо
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Казахстанская дзюдоистка сотворила историю на чемпионате мира

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Казахстанская дзюдоистка сотворила историю на чемпионате мира ©ДРС

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова поборется за золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Будапеште, передают Vesti.kz.

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Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова поборется за золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Будапеште, передают Vesti.kz.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 48 килограммов она прошла испанку Лауру Мартинес Абеленду. Соперница трижды нарушила правила и получила дисквалификацию, что позволило казахстанке выйти в финал.

Таким образом, Абужакынова стала первой в истории Казахстана дзюдоисткой, которой удалось выйти в финал чемпионата мира. До этого на ее счету было две бронзовые награды - в 2022 и 2024 годах.

В решающем поединке Абужакынова сразится с итальянкой Ассунтой Скутто. Финал состоится сегодня в 21:00 по времени Астаны.

Теперь у казахстанки есть шанс впервые в карьере завоевать золотую медаль мирового первенства.

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