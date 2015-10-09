Казахстан назвал состав на чемпионат мира по дзюдо

Тренерский штаб сборной Казахстана утвердил состав дзюдоистов для участия в чемпионате мира, передают Vesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Турнир пройдет с 13 по 19 июня в Будапеште (Венгрия).
В предварительной заявке была указана Бакыт Кусакбаева, однако в окончательном списке ее нет.
Состав сборной Казахстана:
Мужчины
Женщины
Ранее стало известно, почему лидер команды Елдос Сметов решил не выступать за Казахстан на ЧМ.
Лига наций 2025. Женщины • Казахстан, Алматы • Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
Сегодня 22:00 • не начат
Казахстан
- : -
Люксембург
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Люксембург
Проголосовало 1033 человек
Реклама