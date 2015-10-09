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Дзюдо
Вчера 12:48
 

Казахстан назвал состав на чемпионат мира по дзюдо

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Казахстан назвал состав на чемпионат мира по дзюдо ©Olympic.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана утвердил состав дзюдоистов для участия в чемпионате мира, передают Vesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

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Тренерский штаб сборной Казахстана утвердил состав дзюдоистов для участия в чемпионате мира, передают Vesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Турнир пройдет с 13 по 19 июня в Будапеште (Венгрия).

В предварительной заявке была указана Бакыт Кусакбаева, однако в окончательном списке ее нет.

Состав сборной Казахстана:

Мужчины

  • До 60 кг: Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов
  • До 66 кг: Гусман Кыргызбаев
  • До 73 кг: Есет Куанов
  • До 81 кг: Абылайхан Жубаназар
  • До 90 кг: Мейрлан Максим
  • До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров
  • Свыше 100 кг: Ерасыл Кажыбаев

    • Женщины

  • До 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева
  • До 63 кг: Эсмигуль Куюлова

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