Казахстан остался без медалей в очередной день чемпионата мира по дзюдо

На чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан) сегодня, 8 октября, разыгрываются медали в весовой категории до 57 килограммов среди женщин и до 73 среди мужчин, сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана осталась без наград в этих категориях.

Так, Данияр Шамшаев в первом круге прошел американца Джека Енэдзуку, но во втором уступил представителю Южной Кореи Ынкелю Ли.

Напомним, что ранее Севара Нышанбаева завершила выступление на чемпионате мира уже после первой схватки.

На сегодня Казахстан завоевал на этом ЧМ две бронзы. Их принесли Абиба Абужакынова и Елдос Сметов.