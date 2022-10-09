Казахстан остался без медалей в четвертый день ЧМ по дзюдо

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 15:41
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В четвертый день чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте от Казахстана выступили Молдир Нарынова, Есмигуль Куюлова (обе - до 63 килограммов) и Абылайхан Жубаназар (до 81), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жубаназар проиграл в первом же поединке нидерландскому дзюдоисту Франку де Виту.

Нарынова и Куюлова также вылетели с ЧМ после первых схваток. Молдир уступила бронзовой призерке ЧМ-2021 нидерландке Санне Вермеер, а Есмигуль - израильтянке Керем Примо.

В активе Казахстана пока две бронзы на этом ЧМ. Их принесли Абиба Абужакынова (до 48) и Елдос Сметов (до 60).

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Метки:
Дзюдо

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