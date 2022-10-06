Елдос Сметов принес Казахстану вторую медаль на ЧМ по дзюдо

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 18:48
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Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл бронзу на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В схватке за бронзу в весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Дилшодбека Баратова из Узбекистана.

Неожиданным исходом завершилась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по дзюдо

А вот другой казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин (до 60 килограммов) проиграл стартовый поединок итальянцу Анджело Пантано.

Напомним, ранее первую медаль Казахстану на этом ЧМ принесла Абиба Абужакынова, выступающая в весе до 48 килограммов.

Турнир в Узбекистане продлится до 12 октября. С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

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Сметов Елдос Дзюдо

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