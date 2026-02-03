17-летний казахстанец взлетел в мировом рейтинге после триумфа на AO-2026

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы совершил впечатляющий рывок в мировом юниорском рейтинге ITF по итогам Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

17-летний спортсмен впервые в истории казахстанского тенниса дошёл до полуфинала юниорского Australian Open в одиночном разряде. Этот результат позволил ему подняться сразу на три позиции — с 12-го на 9-е место в обновлённом рейтинге ITF Juniors.

Для Нурланулы это уже не первый громкий успех на турнирах Большого шлема. Ранее он выходил в полуфинал US Open среди юниоров, став первым теннисистом, кому удалось дважды добраться до этой стадии на юниорских "мэйджорах".

С прошлого сезона Зангар стабильно выступает на турнирах высшей юниорской категории. Наибольшего результата до AO-2026 он добился в сентябре на US Open, где остановился в шаге от финала, уступив будущему чемпиону — болгарину Ивану Иванову, действующей первой ракетке мира среди юниоров.

Стремительный прогресс Нурланулы подтверждает его статус одного из самых перспективных теннисистов Казахстана на международной арене.

17-летний казахстанец сотворил историю на Australian Open