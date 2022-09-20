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Новости спорта Футбол Италия

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Забивал Казахстану, а теперь им интересуется "Реал". Как грузинский талант стал звездой в Европе

Забивал Казахстану, а теперь им интересуется "Реал". Как грузинский талант стал звездой в Европе
©UEFA

Одно из главных открытий начала нового футбольного сезона в Европе - это грузинский вундеркинд Хвича Кварацхелия. 21-летний вингер моментально ворвался в итальянскую Серию А в составе "Наполи", где сразу же стал ключевым футболистом. И это с учетом того, что ранее Хвича играл лишь в Грузии и России.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как Хвича еще несколько лет назад приезжал в Казахстан и играл с местными сверстниками и как он сумел так быстро покорить европейские таблоиды и не только.

После семи туров высшего дивизиона чемпионата Италии "Наполи" лидирует в таблице с 17 набранными очками. В этом большая заслуга новичка команды Кварацхелии. На счету грузинского футболиста четыре мяча и два ассиста (с учетом заработанного пенальти в матче с "Миланом" - 1:1).

По итогам августа Хвича был признан лучшим игроком Серии А, а в Лиге чемпионов он в двух матчах отметился голевой передачей и рекордом текущего сезона - восемь раз грузинский вингер пробил по воротам шотландского "Рейнджерс", и таких показателей в кампании-2022/23 еще ни у кого не было.

Теперь в Неаполе все понимают, какого топа они заполучили в свои ряды всего-то за десять миллионов евро. И неудивительно, что сейчас многие топ-клубы начали присматриваться к Кварацхелии, а недавно даже была информация от Ficajes об интересе к грузину со стороны "Реала".

Такого быстрого взлета Хвичи в абсолютно другой лиге, куда более высокой по классу, не ожидали даже те, кто хорошо знал его по выступлению в РПЛ. В феврале 2019-го он впервые оказался в России, подписав контракт с "Локомотивом". Но за полсезона он ничем особенным в Москве не отметился, был запасным и иногда выходил на замену. Единственный гол забил "Рубину".

Вот как раз в стан казанцев летом того года Кварацхелия и перешел, причем на постоянной основе, и всего за 600 тысяч евро. В первом же официальном матче за "Рубин" Хвича забил в ворота бывшей команды - "Локомотива". За первый сезон в столице Татарстана он оформил 3+5 в 28 матчах во всех турнирах.

В 23 играх РПЛ сезона-2020/21 он забил четыре мяча и восемь раз ассистировал партнерам. Отличную связку ему удалось наладить с экс-форвардом "Астаны" и "Кайрата" Джордже Деспотовичем. С сербским форвардом они подружились и очень сблизились.

Сезон-2021/22 стал последним для Хвичи в России. До конца марта он успел провести 22 матча во всех соревнованиях за "Рубин", отметившись двумя голами и пятью ассистами. Но в связи с политической ситуацией Кварацхелия подвергся давлению на родине - многие требовали от него покинуть РПЛ. В конце марта он перешел в "Динамо" из Батуми, вернувшись в Грузию. А "Рубин" в итоге вылетел из РПЛ в первую лигу России.

В чемпионате Грузии Кварацхелия отыграл всего два месяца, но зато отметился восемью голами и двумя результативными передачами в 11 встречах. И так Хвича окончательно прорубил себе дорогу в Европу, причем сразу в топ-клуб.

Многие считали, что это слишком крутой сценарий развития карьеры для молодого таланта и вряд ли Хвича потянет уровень "Наполи". Они говорили, что играть за середняка РПЛ и один из лучших клубов Серии А - абсолютно разные вещи, и, в принципе, были правы. Вот только Кварацхелия показал, что его уровень позволяет ему показывать отменный футбол даже на самых больших аренах мира.

Кстати говоря, будущая звезда европейского футбола играл со сверстниками из Казахстана в 2017 и 2018 годах. А в октябре 2019-го он был в заявке на матч с юношеской сборной Казахстана до 19 лет, тогда грузины одержали победу без помощи Хвичи - 3:1.

В сентябре 2017-го он играл в составе сборной Грузии до 17 лет против сверстников из Казахстана в Талгаре (Алматинская область). Это было в рамках Кубка Президента РК. Тогда матч завершился боевой ничьей - 4:4, а Кварацхелия отметился голом и ассистом.

В январе 2018-го на Кубке развития в Минске (Беларусь) грузинская молодежь оказалась сильнее - 3:2. В той встрече Хвича выполнил две результативные передачи, сыграв ключевую роль в победе.

Вот видео гола из первого матча:

Теперь интереса ради посмотрим, кто из тех составов сборной Казахстана, ровесников уже звездного Кварацхелии, добился успехов на взрослом уровне:

Вячеслав Швырев - 25 матчей за "Кайрат" в этом сезоне (848 минут), по три гола и ассиста;

Станислав Басманов - 23 матча за "Астану" в этом сезоне (584 минуты), четыре гола и один ассист;

Алияр Мухамед - 17 матчей за "Туран" в этом сезоне (763 минуты), по одному голу и ассисту;

Жалгас Жаксылыков - девять матчей за "Тараз" в этом сезоне (365 минут), один ассист;

Бекзат Имангазеев - десять матчей за "Акжайык" в этом сезоне (135 минут).

Еще шесть футболистов, находившихся в заявке тех двух матчей против Хвичи и компании, играют в первой лиге Казахстана, другие восемь - во второй лиге. Двое игроков - Матвей Герасимов и Дмитрий Савченко - находятся без клуба, а Асылбек Нурсейт, Руслан Джарлаев и Бекзат Мухамедали, судя по всему, вовсе завершили карьеру, не успев ее начать.

Пока в этой возрастной категории у казахстанцев нет и близко таких же результатов, каких добился Кварацхелия. Те игровые минуты, которые получают Мухамед и Жаксылыков, а также те семь голов, забитые Швыревым и Басмановым, увы, воспринимаются нами уже как большой успех. Хотя на глобальном уровне это все не является поводом для большой радости...

Когда-то Хвича рискнул, поехал в довольно сильную российскую премьер-лигу в возрасте 18 лет и не прогадал. Конечно, уже тогда были заметны талант и класс игрока, но психологический аспект не менее важен. Поэтому казахстанским молодым футболистам нужны уверенность в себе и готовность принимать смелые решения.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

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Футбол Сборная РК по футболу Грузия Казахстан Россия Локомотив Москва Рубин Наполи ФК Италия Лига чемпионов Милан ФК Премьер-лига России Астана ФК Кайрат ФК Туран ФК Тараз ФК Акжайык ФК Первая лига Казахстана Реал Мадрид

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