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Футбол

Дмитрий Савченко (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Кызыл-Жар М нп 18
Кызыл-Жар нп 18
Место рождения
Петропавловск
Дата рождения
9 июня 2001 (20 лет)
Пол
мужской
Рост, см
185
Вес, кг
72
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-17)

5

2+0

238
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-17)

3

1+0

197
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017 Казахстан (U-16)

2

1+0

120 3 (4)
Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017 Казахстан (U-16)

5

1+0

242 3 (4)
10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017 Казахстан (U-17)

4

3+0

265 2 (4)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

2

270 4 (4)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Кызыл-Жар

2

1

70 11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Кызыл-Жар

1

68
Вторая лига Казахстана 2018 Кызыл-Жар М

2

3+0

124 20 (21)
Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018" Казахстан (U-18)

4

285 4 (4)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Кызыл-Жар

2

68 2 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Кызыл-Жар

2

37 1 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Кызыл-Жар М

7

2+3

+1/-1

1

420 12 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Кызыл-Жар

1

43 1 (4)
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