|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
5
|
2+0
|
|
|
|238
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
3
|
1+0
|
|
|
|197
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
|Казахстан (U-16)
|
2
|
1+0
|
|
|
|120
|3 (4)
|Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017
|Казахстан (U-16)
|
5
|
1+0
|
|
|
|242
|3 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)
|
4
|
3+0
|
|
|
|265
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
2
|
|270
|4 (4)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Кызыл-Жар
|
2
|
|
|
1
|
|70
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Кызыл-Жар
|
1
|
|
|
|
|68
|Вторая лига Казахстана 2018
|Кызыл-Жар М
|
2
|
3+0
|
|
|
|124
|20 (21)
|Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018"
|Казахстан (U-18)
|
4
|
|
|
|
|285
|4 (4)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Кызыл-Жар
|
2
|
|
|
|
|68
|2 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Кызыл-Жар
|
2
|
|
|
|
|37
|1 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Кызыл-Жар М
|
7
|
2+3
|
+1/-1
|
1
|
|420
|12 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Кызыл-Жар
|
1
|
|
|
|
|43
|1 (4)