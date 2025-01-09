"Ювентус" собрался увести у "Барселоны" любимчика фанатов

Защитник сборной Уругвая по футболу Рональд Араухо близок к уходу из каталонской "Барселоны". Его исходящий трансфер может состояться в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" настаивает на сделке с Рональдом Араухо, а для ускорения переговоров планируется наладить контакты с "Барселоной". Он является главной целью на позицию центрального защитника.

"Бенфика" пока не открывает двери для ухода Антониу Силвы в январское окно.

🚨⚪️⚫️ Juventus are insisting for Ronald Araujo deal with more contacts planned with Barcelona to speed up talks. He’s the main target as centre back.



Benfica are still not opening the doors for Antonio Silva’s exit in January window at this stage. 🚫🇵🇹 pic.twitter.com/3Qh1QEC4Vf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

Ранее испанские СМИ сообщали, что Араухо не пользуется доверием со стороны главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика, а потому может покинуть команду. Если это случится, то фанаты могут ополчиться на немецкого специалиста, так как игрок является их любимчиком.

Араухо находится в "Барселоне" с 2018 года, когда перешел из уругвайского "Бостон Ривера" за 4,7 миллиона евро. Он связан контрактом с каталонцами до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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