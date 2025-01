"Ювентус" собрался увести у "Барселоны" любимчика фанатов

Защитник сборной Уругвая по футболу Рональд Араухо близок к уходу из каталонской "Барселоны". Его исходящий трансфер может состояться в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" настаивает на сделке с Рональдом Араухо, а для ускорения переговоров планируется наладить контакты с "Барселоной". Он является главной целью на позицию центрального защитника.

"Бенфика" пока не открывает двери для ухода Антониу Силвы в январское окно.

