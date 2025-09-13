Миланский "Интер" потерпел драматичное поражение в Серии А от туринского "Ювентуса" (3:4), сообщают Vesti.kz.

Команды встретились в третьем туре чемпионата Италии.

Туринцы повели усилиями Ллойда Келли, и хотя Хакан Чалханоглу дважды сравнивал счёт, а Маркус Тюрам даже выводил "Интер" вперёд, "Юве" все равно вырвал победу на последних минутах - решающий мяч забил Аджич на 90+2-й.

После поражения в Турине "Интер" с тремя очками опустился на седьмое место в таблице Серии А, в то время как "Ювентус" благодаря победе вышел в единоличные лидеры с девятью баллами.

Напомним, "Интер" является соперником "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. В ночь с 5 на 6 ноября команды сыграют в Милане.