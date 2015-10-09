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Италия
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Роналдиньо официально вернулся и подписал контракт с новым клубом

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Роналдиньо официально вернулся и подписал контракт с новым клубом Роналдиньо. Фото: ©ravennafc.it

Итальянский футбольный клуб "Равенна", принадлежащий бизнесмену Иньяцио Чиприани, объявил о подписании контракта с легендарным бразильцем Роналдиньо, передают Vesti.kz.

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Итальянский футбольный клуб "Равенна", принадлежащий бизнесмену Иньяцио Чиприани, объявил о подписании контракта с легендарным бразильцем Роналдиньо, передают Vesti.kz.

46-летний обладатель "Золотого мяча"-2005 официально заявлен за команду в качестве действующего футболиста. Презентация проекта и новой игровой формы прошла на закрытом мероприятии в Cipriani Miami (США).

Главное о перезапуске клуба:

• Цель Роналдиньо: Легендарный бразилец перешёл в команду не ради символической роли - его цель забить свой последний официальный гол в профессиональной карьере именно в футболке "Равенны".

• Новое руководство: В 2024 году клуб выкупил Иньяцио Чиприани (владелец мирового бренда Hospitality Cipriani) совместно с фондом Black Duck. Спортивным директором проекта стал Ариедо Брайда, ранее строивший золотую эпоху "Милана" (где он уже работал с Роналдиньо).

• Маркетинг и благотворительность: Клуб запустил международный бренд Ravenna FC by Cipriani, представил лимитированную коллекцию джерси от модного художника Slawn и объявил о финансировании социальных футбольных полей фонда Street Soccer USA в Майами.

На данный момент "Равенна" выступает в итальянской Серии С, но новое руководство планирует вывести бренд и команду на новый уровень.

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