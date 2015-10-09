В полуфинале Суперкубка Италии произошла сенсация с участием "Интера"

В Эр-Рияде завершился полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором "Болонья" встречалась с миланским "Интером", передают Vesti.kz.

Счёт был открыт уже на второй минуте — отличился нападающий "Интера" Маркус Тюрам. На 35-й минуте "Болонья" восстановила равновесие: Риккардо Орсолини уверенно реализовал пенальти. Основное время победителя не выявило, а в серии послематчевых ударов точнее оказались футболисты "Болоньи", которые вышли в финал турнира.

Ранее в другом полуфинале "Наполи" обыграл "Милан" со счётом 2:0.

Действующим обладателем Суперкубка Италии является "Милан", который в 2024 году в финале одолел "Интер" — 3:2.

