"Наполи" выбрал преемника для Кварацхелии

"Наполи" хочет подписать нападающего дортмундской "Боруссии" и сборной Германии по футболу Карима Адейеми, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сегодняшние прямые контакты между "Наполи" и Адейеми были положительными.

Пока ничего не согласовано, но контакты продолжаются, в то время как "Наполи" работает над сделкой с дортмундской "Боруссией" на сумму 45-50 миллионов евро.

"Боруссия" готова отпустить его. Все будет зависеть от самого игрока.

Адейеми провел девять матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги, забил два гола и отдал три ассиста.

Ранее он также играл за австрийские команды "Лиферинг" и "Ред Булл".

Отметим, что "Наполи" ищет усиление для атаки после перехода Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермен" за 70 миллионов евро. Грузинский форвард подписал с парижанами контракт до 30 июня 2029 года.