Модрич стёр 64-летний рекорд Серии А и вошёл в историю

40-летний полузащитник "Милана" Лука Модрич установил новое достижение в чемпионате Италии, передают Vesti.kz.

Хорват стал самым возрастным полузащитником, забившим гол в истории Серии А.

Его точный удар в ворота "Болоньи" (1:0) принёс "россонери" победу в третьем туре и позволил переписать рекорд, державшийся более 60 лет.

Прежнее достижение принадлежало Нильсу Лидхольму: в 1961 году швед, также выступавший за "Милан", отличился в матче с "Интером" в возрасте 38 лет и 169 дней. Теперь планка поднята — Opta зафиксировала, что Модрич сделал это в 40 лет и 5 дней.

Минувшим летом хорват перешёл в "Милан" на правах свободного агента и уже стал одним из ключевых игроков команды Массимилиано Аллегри.

После трёх туров "россонери" набрали шесть очков и входят в первую пятёрку Серии А. "Болонья" с тремя очками занимает 13-е место.

Напомним, в Италии переход Луки Модрича в "Милан" вызвал волну жёсткой критики.