Италия
Сегодня 07:34

"Интер" отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче Серии А

©x.com/Inter_en

"Комо" потерпел поражение от "Интера" в 32-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Синигалья" в Комо и завершилась со счётом 3:4.

По ходу игры хозяева поля вели 2:0, но впоследствии растеряли преимущество и позволили гостям одержать волевую победу.

У "Комо" голы забили Алекс Валье (36-я минута), Нико Пас (45-я) и Лукас Да Кунья (88-я, с пенальти). В составе "Интера" по дублю оформили Маркус Тюрам (45+2-я, 49-я) и Дензел Думфрис (59-я, 72-я).

"Интер", набрав 75 очков, закрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Комо" с 58 очками занимает пятое место.

В следующем туре "Комо" сыграет на выезде с "Сассуоло", а "Интер" примет дома "Кальяри". Обе игры намечены на 17 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 32 24 3 5 75-29 75
2 Наполи 32 20 6 6 48-31 66
3 Милан 32 18 9 5 47-27 63
4 Ювентус 32 17 9 6 55-29 60
5 Комо 32 16 10 6 56-26 58
6 Рома 32 18 3 11 45-28 57
7 Аталанта 32 14 11 7 44-28 53
8 Болонья 32 14 6 12 42-37 48
9 Лацио 31 11 11 9 32-29 44
10 Удинезе 32 12 7 13 38-42 43
11 Сассуоло 32 12 6 14 39-43 42
12 Торино 32 11 6 15 37-54 39
13 Парма 32 8 12 12 23-40 36
14 Дженоа 32 9 9 14 38-45 36
15 Кальяри 32 8 9 15 33-44 33
16 Фиорентина 31 7 11 13 36-44 32
17 Лечче 32 7 6 19 21-45 27
18 Кремонезе 32 6 9 17 26-47 27
19 Верона Хеллас 32 3 9 20 23-55 18
20 Пиза 32 2 12 18 23-58 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →