Ибрагимович отреагировал на свист фанатов во время прощальной церемонии

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Случилось это после матча с "Вероной" (3:1) в рамках заключительного, 38-го тура Серии А, сообщают Vesti.kz.

Ибрагимовича проводили со всеми почестями, тогда как он не сдержал слез во время прощальной церемонии. Плакали даже некоторые его одноклубники и болельщики "Милана". А вот фанаты "Вероны" освистали прощальную речь шведа на "Сан-Сиро".

Ибрагимович со своей стороны не растерялся и ответил так:

"Продолжайте свистеть. Это лучший момент для вас в этом сезоне - вы увидели меня".

Отметим, что после этой игры "Вероне" не удалось гарантировать себе сохранение прописки в Серии А. Команде Марко Дзаффарони предстоит сыграть против "Специи" дополнительный матч на нейтральном поле за право остаться в элитном дивизионе, поскольку оба клуба набрали одинаковое количество очков (по 31).

41-летний Ибрагимович начинал карьеру в шведском "Мальме", затем выступал за амстердамский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", "Милан", испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Юнайтед", американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

За сборную Швеции провел 122 матча и забил 62 гола.