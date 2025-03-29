"Ювентус" прервал серию из поражений и добился успеха в домашнем матче 30-го тура Серии А. На своем поле туринцы принимали "Дженоа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все в этой игре решил один гол. На 25-й минуте своим ударом отличился Кенан Йылдыз.

Это был первый матч "Ювентуса" после увольнения Тьяго Мотты и назначения хорватского специалиста Игора Тудора. В предыдущих двух встречах туринцы потерпели два сокрушительных поражения с общим счетом 0:7, но теперь вернулись на победную тропу.

В активе победителей 55 очков и пятая строчка в турнирной таблице. Что касается "Дженоа", то команда идет на 12-й позиции с 35 баллами.

Ранее стало известно, что автор гола Йылдыз может стать конкурентом Дастана Сатпаева.