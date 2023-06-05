Футболист сборной Казахстана обратился к Ибрагимовичу

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Александр Меркель отреагировал на новость об окончании карьеры Златаном Ибрагимовичем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский футболист и звездный швед вместе выступали в "Милане" в 2010-2012 годах. Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура Серии А между "Миланом" и "Вероной" (3:1),

"Я познакомился с тобой, когда был молодым парнем. Для меня было честью играть с тобой! Поздравляю с выдающейся карьерой. Просто лучший", - напивал Меркель в своем Twitter под совместной с Ибрагимовичем фотографией.

Ранее Меркель выступал за "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Нидерланды), "Адмиру Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пизу", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия) и "Газиантеп" (Турция). В составе сборной Казахстана полузащитник провел три матча.