Футболист сборной Казахстана обратился к Ибрагимовичу

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 19:27
©twitter.com/amerkel52

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Александр Меркель отреагировал на новость об окончании карьеры Златаном Ибрагимовичем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский футболист и звездный швед вместе выступали в "Милане" в 2010-2012 годах. Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура Серии А между "Миланом" и "Вероной" (3:1),

"Я познакомился с тобой, когда был молодым парнем. Для меня было честью играть с тобой! Поздравляю с выдающейся карьерой. Просто лучший", - напивал Меркель в своем Twitter под совместной с Ибрагимовичем фотографией.

Ранее Меркель выступал за "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Нидерланды), "Адмиру Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пизу", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия) и "Газиантеп" (Турция). В составе сборной Казахстана полузащитник провел три матча.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ибрагимович Златан Меркель Александр Милан ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:27
Италия
Футболист сборной Казахстана обратился к Ибрагимовичу
Сегодня , 13:30
Италия
Даже Бог плачет - Ибрагимович о завершении карьеры
Сегодня , 10:36
Италия
Ибрагимович отреагировал на свист фанатов во время прощальной церемонии
Сегодня , 09:37
Италия
"Рома" на 91-й минуте вырвала победу и оформила путевку в Лигу Европы
Сегодня , 08:21
Италия
Ибрагимович не сдержал слез на прощальной церемонии. Плакали партнеры и болельщики
Сегодня , 07:40
Италия
Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Вчера , 19:00
Италия
Буффон заплакал после невыхода "Пармы" в Серию А
Вчера , 15:26
Италия
Тренер "Интера" заявил о мечте в Лиге чемпионов
Вчера , 13:39
Италия
"Милан" определился с будущим Златана Ибрагимовича
2 июня, 23:17
Италия
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии
© 2008 - 2023 ТОО «EML»