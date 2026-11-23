Лондонские "Арсенал" и "Челси" заинтересованы в приглашении главного тренера итальянского "Комо" испанского специалиста Сеска Фабрегаса, передают Vesti.kz.

Фабрегас может вернуться в Англию

По информации Football Insider, оба английских гранда давно следят за работой испанского специалиста и рассматривают его в качестве потенциального кандидата на пост главного тренера в будущем.

Ожидается, что в случае возвращения Фабрегаса в английскую премьер-лигу (АПЛ) его бывшие клубы станут одними из главных претендентов на его назначение.

Исторические достижения с "Комо"

Фабрегас возглавил итальянскую команду в июле 2024 года. В прошлом сезоне под его руководством "Комо" добился исторического выхода в Лигу чемпионов, а в 2026 году испанец был признан лучшим тренером Серии А. Сейчас клуб занимает пятое место в чемпионате Италии, набрав 26 очков в 12 турах.

В дебютном сезоне в Лиге чемпионов команда Фабрегаса уже отметилась несколькими крупными победами. "Комо" разгромил "РБ Лейпциг" и "Манчестер Юнайтед" с одинаковым счетом 4:1, а в ноябре 2026 года на выезде одержал историческую победу над французским "Лансом" — 9:1.

"Комо" стал первым итальянским клубом, забившим девять мячей в одном матче Лиги чемпионов. Кроме того, эта победа стала самой крупной гостевой в истории турнира.